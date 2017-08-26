WhatsApp заставит людей пользоваться видеосвязью и обновлять гаджеты

WhatsApp побудит людей пользоваться видеосвязью и обновлять гаджеты, чтобы воспользоваться очередной разработкой для приложения. По словам разработчиков, функция видеозвонков будет усовершенствована до предела, как сообщает VistaNews.

WhatsApp – это очень популярный мессенджер, где можно общаться, используя все виды связи. Однако вариант с видео не слишком популярен, потому получается, что одна функция просто бесполезна. Однако после обновления, как считают разработчики мессенджера, люди захотят даже купить более совершенный смартфон, чтобы иметь доступ к видеосвязи в WhatsApp.

Аппгрейд состоит в том, что собеседник будет получать запрос на то, хочет ли он воспользоваться такой функцией. Характерно, что можно продолжать переписываться и не по видео, общение не прервётся ни в каком случае. В настоящее время такая функция доступна для тех, кто тестирует бета-версию и у кого старые модели телефонов. Однако в дальнейшем обновление будет ориентироваться исключительно на современные гаджеты, потому WhatsApp предлагает озаботиться их приобретением заранее.