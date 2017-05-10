Игра Halo 5: Guardians на два дня станет бесплатной

Компания Microsoft 13 и 14 января предоставит подписчикам Xbox Live Gold «подарок на выходные» - пользователи смогут бесплатно играть в игру Halo 5: Guardians. В «бесплатные» дни пользователи смогут играть как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

Как сообщается, владельцы консолей Xbox One, у которых оформлена подписка на Xbox Live Gold, могут бесплатно попробовать играть в шутер Halo 5: Guardians. Боевик будет представлен для бесплатной игры в течении 13 и 14 января.

После окончания «бесплатных» выходных игра вновь станет платной, но пользователи в течении этого времени смогут приобрести ее с 20% скидкой. Таким рекламным ходом владельцы прав на шутер намерены завлечь большее количество геймеров и увеличить продажи игры.

Как сообщается, для бесплатных игр доступны варианты боевика как в одиночном режиме, так и с командой других игроков. Разработчики сообщили, что геймерам будут открыты все сюжетные миссии и каждый желающий сможет бесплатно попробовать игру.