Google Play начал показывать детям фото голой Ким Кардашьян

В магазине приложений Google Play был обнаружен новый вирус. Сообщается, что он помещает в различные приложения рекламу порнографического содержания. Обеспокоенные родители заявили, что Google Play показывает их детям фотографии голой Ким Кардашьян.

Как стало известно, вирус носит название AdultSwine. Преимущественно он атакует контент, предназначенный для детей, различные игры и так далее. Его алгоритм действий заключается в том, чтобы во время работы приложений прерывать процесс и просить ввести номер мобильного телефона или скачать антивирус. Родители сообщают, что вирус демонстрирует их детям фотографии голой модели Ким Кардашьян.

Представители Google отреагировали на произошедшее и заявили, что все вредоносные программы уже были удалены. Также они отметили, что существует вероятность их возвращения, работа по защите сервиса продолжается.