LG планирует представить безрамочного преемника смартфона G7

Стало известно, что в 2019 году компания LG намерена представить преемника смартфона G7. Об этом сообщили представители компании.

В 2017 году были проведены мероприятия по изменению дизайна флагмана, однако позднее было принято решение отложить ребрендинг, так как были продемонстрированы смартфоны в средней ценовой категории. Отмечается, что компания LG запатентовала целых три модели смартфонов, которые получили название LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Представители компании отметили, что все три модели являются рабочими, однако в скором времени будут немного изменены.

В настоящий момент пока неизвестно о каких-то особых характеристиках преемника G7, имеется информация, что смартфон будет точно обладать безрамочным экраном с высоким разрешением.