CES-2018: Терапия VR-шлемами, сенсорные носки и другие новинки медицины

Выставка CES-2018 подарила пользователям много новинок и открытий в техномире, не забыв о том, что технологии проникли и в медицину. И вот гаджеты, которые в будущем будут лечить всё.





Терапия «neurofeedback» в скором времени будет проводиться с помощью специального шлема, который, сенсорами считывая активность мозга и учитывая эмоциональное состояние больного, понизит уровень стресса, паники, боли и других болезней. Бреннан Шпигель, директор исследовательского центра в Лос-Анджелесе, заявил, что терапия VR-шлемами в конце приведёт к победе над зависимостью от опиодных анальгетиков.





Для пациентов с деменцией и другими возрастными нарушениями мозга учёные разработали «сенсорные» носки и одежду. По словам французского специалиста, когда человек ощущает симптомы той или иной болезни, это сказывается на его походке. А при помощи одежды с сенсорами можно отслеживать их перемещение.



Тем, кто часто падает, учёные предлагают воспользоваться набедренными подушками безопасности. Хотя примерить эти девайсы можно будет нескоро. Медицинская составляющая обязывает разработчиков тестировать их на протяжении нескольких лет.