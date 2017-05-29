Эксперты нашли новую уязвимость в процессорах Intel

Эксперты финской компании по компьютерной безопасности F-Secure сообщили об обнаружении новой критической уязвимости в процессорах Intel. Хакеры могут использовать эту уязвимость для получения полного доступа к компьютеру пользователя.

Как сообщили эксперты, злоумышленники могут буквально за секунды завладеть данными и доступом к компьютеру с процессором Intel. Вся проблема и основная угроза содержится в механизме Active Management Technology.

При помощи данной программы, которая предоставляет удаленный доступ к компьютерам, хакеры могут взламывать устройства пользователей без особых стараний. Так, для взлома компьютера злоумышленникам необходимо лишь ввести через программу удаленного доступа пароль, который чаще всего остается стандартным и его не меняют.

Таким образом, подытожили эксперты, уязвимость может казаться слишком простой, но оказывается действительно опасной. Для того, чтобы стать жертвой хакеров нужно не оставлять свои компьютеры без присмотра даже на минуту. В течении нескольких секунд злоумышленники могут запросить доступ через программу Active Management Technology и подтвердить ее с чужого ПК нажатием одной кнопки.