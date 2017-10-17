Новое обновление iOS замедляет работу iPhone практически вдвое

Американская корпорация Apple выпустила очередное обновление для iOS версии 11.2.2 для устранения уязвимости безопасности Meltdown и Spectre. Пользователи, которые уже успели протестировать обновление, отметили, что с ним работа смартфона замедляется практически вдвое.

Один из пользователей решил протестировать свой iPhone 6 после обновления прошивки до версии 11.2.2, чтобы выяснить, на сколько замедлилось его устройство. В многоядерном тесте результаты показали снижение скорости работы смартфона на 39%, в одноядерном тесте они оказались немного выше - 41%.

Стоит отметить, в корпорации Apple заявили о том, что обновление 11.2.2 является крайне важным с точки зрения безопасности пользователей. Разработчики также посоветовали владельцам iPhone не игнорировать обновление прошивки.