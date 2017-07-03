Microsoft шифрованием защитит переписку пользователей Skype от взлома

Компания Microsoft начала тестировать новую функцию для приложения Skype, с помощью которой разработчики защитят чаты пользователей от взлома. При помощи сквозного шифрования через стандартный протокол Signal Protocol от Open Whisper Systems все переписки будут защищены от хакеров.

Как стало известно из блога компании Microsoft, новая функция «Частные беседы» уже доступно для пользователей версии Skype Insider (8.13.76.8). Бета-версию приложения можно устанавливать на Windows, Mac, Linux, Android и iOS. В скором времени функция безопасных чатов станет доступна и для других версий Skype.

По словам экспертов, функция позволяет шифровать тексты сообщений из чатов, отправленные и полученные фотографии, аудиозаписи. Однако, мнения о видеозвонках расходятся. Как утверждают эксперты, защищенные видеозвонки пока находятся в стадии тестирования, но в скором времени также станут доступными.

Новое шифрование обезопасит пользователей Skype от перехвата переписок и позволит обмениваться данными без опасений, что хакеры смогут ими завладеть.