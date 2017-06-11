В Нидерландах запустили сервис для оформления юридического согласия на секс

Нидерландские разработчики запустили блокчейн-сервис, с помощью которого партнеры смогут официально заверить свое согласие на секс, применение БДСМ-элементов, ненормативной лексики. Приложение позволяет обезопасить людей от обвинений в изнасиловании, венерических заболеваний.

Как сообщают разработчики, приложение несет цель обезопасить одного из партнеров от обвинений в изнасиловании. Так, два человека нажимают в приложении кнопку «Согласен» и после этого их секс является законным и юридически-заверенным.

В приложении партнеры заверяют согласие на различные виды съемок, подтверждают отсутствие венерических заболеваний. Также в сервисе указывается, будут ли в сексе использоваться контрацептивы. Партнеры оговаривают применение тематики БДСМ, ненормативной лексики и других возможных особенностей полового акта.

При возникших спорах и несогласиях партнеры смогут нажать «Отказ» и разорвать соглашение. Отмечается, что сервис работает на основе блокчейна и все согласия автоматически сохраняются, стереть или исправить данные в приложении невозможно.