BLUBOO выпустит налог дешёвого Xiaomi Mi Mix 2

Китайские разработчики BLUBOO завершают создание смартфона, которые не уступит нашумевшему Mi Mix 2 в цене и обретёт набор похожих характеристик.





На данный момент на официальном сайте компании очень мало информации, однако эксперты уже предрекают гаджету успех среди покупателей. Смартфон будет доступен в трёх цветах – красный, синий и чёрный, а его полным именем станет BLUBOO D5. Он имеет 5,5-дюймовый экран Sharp с соотношением сторон 18:9. Из разъёмов он будет оснащён USB OTG и миниджеком.



Наиболее привлекательной характеристикой устройства можно назвать цену. По предварительным данным она еле достигнет 100 долларов. Специалисты говорят, что более обширная информация появится на сайте в ближайшие дни.