Учёные: глобальное потепление грозит высыханием почвы

Международная группа учёных обнаружила, что усугубление глобального потепления грозит высыханим почвы. Свои опасения они опубликовали в журнале Nature Climate Change.

Исследователи предполагают, что повышение средней температуры на Земле примерно на два градуса по Цельсию приведет к катастрофическому высыханию плодородных грунтов. Они разработали 27 моделей развития опасного явления и обнаружили наиболее уязвимые для него регионы планеты.

Согласно исследованиям, в случае усугубления температурного режима практически 25% планеты станет непригодной для жизни. Сильная засуха спровоцирует пожары и воспрепятствует сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, ухудшение климата приведёт к снижению качества воды.

Специалисты отметили, что последствий можно избежать, если искусственно удерживать мировую температуру на отметке в 1,5 градусов. Оперативно принятые меры позволят значительно сократить территории, находящиеся в зоне риска.