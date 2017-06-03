Найдены критические уязвимости в работе процессоров Intel. Об этом рассказали эксперты, ссылаясь на источники.

Ряд специалистов заявили, что популярные процессоры обладают критическим набором уязвимостей, которыми умело пользуются сейчас злоумышленники. Кибермошенники используют данные к определенным паролям и файлам, которые содержатся в ядре процессора. Для считывания данных они могут использовать скрипты javascript браузера.

Отмечается, что подобной ошибкой обладают все процессоры компании Intel, которые были сооружены за последние 23 года. Разработчики процессоров пока никак не комментируют находку экспертов.

Специалисты считают, что процессор настроен таким образом, что не всегда проверяет безопасность системы и предоставляет доступ к секретным данным, которые доступны при использовании браузера. Вредоносный код запускается на уровне ядра и информация считывается злоумышленниками. Известно, что если ядро процессора будет изменено разработчиками, то его скорость работы может снизиться примерно на треть.