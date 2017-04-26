Эксперты рассказали, почему Nintendo не появятся в Индии

Опытные геймеры из Индии, которые теперь работают обозревателями технических новинок, рассказали, почему консоли Nintendo не появлялись и не появятся в магазинах Индии.





Справедливости ради, нужно отметить, что компания всё же делала попытку завоевать рынок страны карри в 80-х, когда выпустила свой первый девайс. Однако тогда экономическая ситуация в стране не позволила дистрибьютору продать и 300 экземпляров. После этой неудачи Nintendo ушла из Индии и вернулась только на чёрные рынки. Журналисты «Версия Инфо» рассказывают, что японские разработчики в общем не спешат представлять себя тамошнему покупателю. И истинная причина остаётся неизвестной.



Но теперь, как считают эксперты, Nintendo поздно появляться на местных витринах. Страну не обидели PlayStation, Sony и Xbox. К этим консолям индийский покупатель привык и вряд ли выберет Nintendo. Хотя приставка Switch стала одной из самых востребованных у «чёрных» делков.