Ученые: Квадрокоптеры будут летать без GPS

Первая стая из квадрокоптеров научилась летать без помощи GPS. Подобного достижения удалось достичь ученым из университета в Пенсильвании.

В отличие от птиц у квадрокоптеров не существует осознанности причастия к стае, а потому их групповые полеты технические специалисты обеспечивали с помощью системы GPS. Однако в силу того, что не во всех местностях этот метод будет максимально эффективен, ученые из университета в Пенсильвании пришли к выводу, что есть необходимость «отвязать» стаю квадрокоптеров от GPS.

Таким образом, специалистам все-таки удалось организовать их первый полет в количестве 12-ти штук без системы навигации. Были использованы лишь одна камера и измерительный блок.

Ученые утверждают, что на этом исследования останавливаться не будут, и количество квадропокоптеров, поднятых в небо без GPS, только увеличится.