NASA отправило на Солнце исследовательский зонд

Американцы запустили к Солнцу исследовательский зонд в рамках миссии Parker Solar Probe. Так объявили в пресс-службе NASA.

Специалисты сообщили, что к звезде направляется космическое устройство, которое за несколько лет должно собрать и прислать на Землю данные о протекающих явлениях. Аппарат подлетит на рекордное от Солнца расстояние - 6,4 миллионов километров. Он расположится ближе, чем Меркурий.

В агентстве подчёркивают, что для защиты от температуры и солнечного излучения инженеры нанесли на корпус зонда специальное покрытие свыше 11 сантиметров толщиной. Это позволит ему устоять перед разрушительным воздействием звезды. Учёные отметили, что десять лет назад не могли и мыслить о подобном успехе.