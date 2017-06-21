С 2018 год WhatsApp пропадет со старых моделей iPhone
Сегодня, 01:30 \\ Техно

Популярный мессенджер WhatsApp с 2018 год пропадает со всех старых моделей смартфонов Apple, а также операционных систем от Microsoft и BlackBerry. Об этом сообщают специализированные порталы.

 Как стало известно, с начала 2018 года WhatsApp отказывается работать на всех iPhone, которые работают на базе iOS 6, включая и модель 3GS. Также перестанут поддерживаться и другие, более ранние новости. Владельцам старых iPhone предлагается или обновлять прошивку, или же покупать новый смартфон.

Помимо этого, эксперты отметили, что операционные системы Android 2.1 и 2.2 также не будут поддерживаться WhatsApp. Аналитики поделились мнением, что данное решение является вполне логичным, ведь смартфонов на их основе становится все меньше, поэтому выпускать обновления для них не имеет смысла.

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Наталья Черная
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