Обычному клиенту удалось взломать банкомат "Сбербанка"

Несколько дней тому назад на популярном сервисе YouTube было опубликовано видео, на котором видно, как один из клиентов проводит взлом банкомата «Сбербанка» не более чем за 10 секунд. Юзеру представилось возможным, взломать устаревшую оболочку операционной системы Windows XP.

Для того, чтобы суметь произвести взлом банкомата, было необходимо несколько раз подряд нажать клавишу Shift, открывающая консоль. По словам молодого человека, который выложил ролик, после опубликованного ролика руководство банка не предприняло никаких мер.

Со слов молодого человека, о данной проблеме ему стало известно в начале нынешнего декабря, после чего он сразу обратился в отделение банка, но никаких мер они не предприняли.

Дополнительно сообщается, что получив доступ к операционной системе банкомата. Возможно только выключить данный аппарат, но никак не снять наличные средства.