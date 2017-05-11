Marvel запустит платформу для создания комиксов

Студия Marvel заявила о том, что в скором времени будет запущена платформа для создания комиксов. Отмечается, что фанаты Marvel смогут создавать собственные комиксы, сервис получит название Create Your Own.

Как сообщается, сервис Create Your Own позволит фанатам создавать собственных персонажей и делать комиксы с их участием. Также появится возможность встраивать созданных персонажей в оригинальные сюжеты. Авторы смогут использовать символику Marvel и готовые иллюстрации для фона.

После того, как авторы получат доступ к платформе, они будут обязаны дать согласие на то, что созданный ими контент полностью принадлежит Marvel. Там же указано, что пользователи не имеют права распространять свои созданные комиксы на других ресурсах. Также в правилах сказано о том, что в своих комиксах запрещено упоминать нецензурную лексику, политику, оружие, обнаженные тела, смерть, пародии на контент Marvel.