Учёный: «Финтех» в будущем станет расистским

Американский учёный, который занимается изучением баз данных, работает анонимно. Но он поведал журналистам, что технология «Финтеха» вскоре сделает ассоциацию расистской.





Учёный утверждает, что искусственный интеллект «Финтеха» функционирует по такому принципу, благодаря которому кредитор знает о заёмщике всё: от цвета кожи до любимого бара. Наиболее ярко эта проблема уже представлена в американском обществе, где много иммигрантов. Интеллекту доступны, в первую очередь, записи в социальных сетях, а также любая информация, которую можно достать с помощью данных, предоставленных клиентом.



Как рассказывают журналисты «Версия Инфо», несмотря на популяризацию толерантности в современном социуме, проблема с доверием к людям с тёмным цветом кожи всё также велика. «Финтех» задумывался как платформа, где ты просто может получить финансовую помощь. Однако внедрённая технология всё решает по-своему и предоставляет «портфолио», основываясь на том, сколько на человеке можно заработать. И темнокожие клиенты могут даже не попасть в списки претендентов.



Учёный уверен, что в ближайшие 10 лет ассоциации станут поступать вызовы в суд, которые она, наверняка, проиграет.