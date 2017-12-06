Эксперты рассказали о новогодних хакерских атаках

Эксперты сообщили об опасностях, которые подстерегают пользователей Сети в канун новогодних праздников. Хакеры могут использоваться предновогодний ажиотаж и усилить свои атаки на доверчивых пользователей.

Специалисты Лаборатории Касперского и агентства Group-IB составили список из наиболее частых уловок хакеров, которые они применяют в канун новогодних праздников. Злоумышленники пользуются желанием пользователей купить подарки подешевле и поучаствовать в розыгрышах призов.

Эксперты рекомендуют не верить интернет-магазинам, обещающим товары люксовых фирм по низким ценам. Специалисты указывают на необходимость проверки магазинов. Не рекомендуется отправлять деньги до получения товара и не вводить на таких сайтах личные данные и сведения о счетах.

Также эксперты отметили опасность популярных ныне розыгрышей. Подписываясь на аккаунты ради розыгрыша, пользователи рискуют лишиться приватности, а хакеры получают возможность заполучить личные данные об участниках.

Также не рекомендуется открывать спам и почтовую рассылку, если таковая не ожидается от определённого сайта. Не следует верить мошенникам и нельзя сообщать им данные, даже если они представятся работниками банка и сообщат о блокировке карты.