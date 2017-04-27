Эксперты рассказали о несбыточных стартапах 2017 года

Издание Buzzfeed рассказало о стартапах, которые «провалились» в 2017 году. Среди таких есть соковыжималка с Wi-Fi, сервис по поиску парковочных мест и приложение для сплетен среди подростков.

По данным издания, многие компании потерпели крах из-за своих несбыточных и невыгодных стартапов. Многие разработчики не учитывали спрос и рентабельность своих изобретений, поэтому они так и не стали популярными. Компании закрылись из-за быстрого спада популярности товаров.

Так, соковыжималка с модулем Wi-Fi не дошла до прилавков покупателя из-за слишком большой стоимости, которую нужно было вложить для запуска производства. Соковыжималка должна была стоить 699 долларов, а ее создатель на запуск производства хотел потратить 134 миллиона долларов. Поняв, что устройство не станет популярным, автор стартапа попросту остановил свой проект.

С провалом завершил свою работу и сервис для автовладельцев в Сан-Франциско. Автолюбителям предлагались услуги в поиске парковочных мест. Фирма закрылась из-за низкого спроса и права на сервис приобрела компания Volvo.

Также закрылись приложения для общения, стартап по создания устройства, анализирующего сон. Компании потерпели крах из-за быстрой смены приоритетов и из-за кратковременной популярности услуг.