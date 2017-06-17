Эксперты рассказали, как подняться Xiaomi до мирового уровня

Эксперты по мобильным технологиям рассказали, как китайскому бренду Xiaomi можно подняться до мирового уровня, обогнав даже Apple и Samsung.

Как сообщает «Версия Инфо», для этого нужно в первую очередь лучше раскручивать свои флагманские смартфоны и больше уделять внимание разработке программного обеспечения для камер. Также эксперты порекомендовали Xiaomi ставить более мощные батареи на гаджеты подороже, а не наоборот.

Важным моментом является установка операционной системы Android на каждый смартфон и отказ от процессоров MediaTek. Последние нередко приводят к перегревам и быстрой разрядке батареи, потому специалисты рекомендуют Xiaomi разорвать сотрудничество с такой компанией-производителем, больше сотрудничая с более качественным Qualcomm. Также фирме мешает странный нейминг линеек и мелкие детали, вроде очень скользкого корпуса.