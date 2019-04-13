«Яндекс.Такси» запустил поиск по всем тарифам одновременно

Сегодня, 16:10 \\ Техно

В приложении появилась опция «Самый быстрый».

 

Поиск одновременно по всем тарифам пригодится тем, кто торопится или опаздывает. Опция показывает автомобиль любого класса, который приедет быстрее всего и указывает максимальную стоимость поездки.

Для того чтобы воспользоваться функцией нужно, как и при обычном заказе такси, выбрать пункт подачи и назначения, и пролистать окно с тарифами до кнопки «Самый быстрый». Можно также отметить, среди каких тарифов искать.

Пока максимально быстро уехать смогут только пользователи iOS. На Android обновление появится позже.

В мае появилось сообщение, что «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа аэротакси через приложение. Сколько будет стоить такое такси, пока неизвестно.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

 Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

 Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

 Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Огурец вместо таблеток. Врачи назвали пять причин употребления овощной культуры

Богатый набор витаминов и элементов, содержащийся в огурцах, делает его поистине...

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ