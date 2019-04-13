«Яндекс.Такси» запустил поиск по всем тарифам одновременно

В приложении появилась опция «Самый быстрый».

Поиск одновременно по всем тарифам пригодится тем, кто торопится или опаздывает. Опция показывает автомобиль любого класса, который приедет быстрее всего и указывает максимальную стоимость поездки.

Для того чтобы воспользоваться функцией нужно, как и при обычном заказе такси, выбрать пункт подачи и назначения, и пролистать окно с тарифами до кнопки «Самый быстрый». Можно также отметить, среди каких тарифов искать.

Пока максимально быстро уехать смогут только пользователи iOS. На Android обновление появится позже.

В мае появилось сообщение, что «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа аэротакси через приложение. Сколько будет стоить такое такси, пока неизвестно.