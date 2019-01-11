Смартфоны Xiaomi массово «умирают»: Новое обновление MIUI с Android 9 ломает Redmi Note 5

В зоне риска находятся российские пользователи, которые приобрели устройства непосредственно в китайских магазинах.

Владельцы Redmi Note 5 Pro массово столкнулись с проблемой во время обновления прошивки MIUI. Проблема коснулась тех, кто купил смартфоны на Aliexpress и в прочих китайских интернет-магазинах. Родная глобальная прошивка работала на смартфоне без проблем, пока не пришло новое обновление MIUI с Android 9. Оказалось, что смартфоны Xiaomi «умирают» после попытки обновиться.

Один пользователь подробно рассказал, как обновление MIUI ломает китайский смартфон. Мужчина приобрёл Redmi Note 5 Pro около года назад на Aliexpress. На устройстве стояла глобальная прошивка от продавца, с которой не возникало проблем. Недавно на гаджете появилась подсказка, что прошивку можно обновить до MIUI c Android 9.

Во время установки Redmi начал перезагружаться, а после выдал сообщение, что данная версия MIUI не поддерживается устройством. Проблема оказалась в том, что смартфон создавался для внутреннего китайского рынка, но на нём установили глобальную версию прошивки. Её обновление стало причиной блокировки устройства. Пользователь сообщает, что проблему удалось решить титаническими усилиями и «ковырянием» внутренностей. При покупке смартфонов на китайском рынке будьте внимательнее. Они, как правило, на несколько тысяч рублей дешевле, но последствия могут быть печальными.