В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

В Сети появилось видео, демонстрирующее издевательства людей над роботом. Однако «двуногая машина» не стала долго терпеть такого поведения и дала отпор своим обидчикам.

Пародийное видео создано американскими блогерами. Ролик демонстрирует неподобающее поведение со стороны людей: двое мужчин бросают в робота Boston Dynamics коробки, которые ему необходимо поймать, бьют технологическое создание клюшкой и даже ударяют стулом по спине. От изнеможения робот падает, после чего на его голову приходится удар бутылкой. В определенный момент машина перестает терпеть нападения и дает отпор мужчинам.

Блогеры отметили, что в своем видео не использовали настоящего робота, а создали его путем компьютерной графики. Таким образом, они хотели поблагодарить создателей роботов за проделанную работу.