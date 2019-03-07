Один день без GPS будет стоить 1 миллиард долларов

Американские ученые решили проверить насколько страна зависима от системы глобального позиционирования и дать оценку финансовых расходов в случае её отключения.

Исследование провели ученые из Национального института стандартов и технологий при правительстве США. Они пообщались с огромным количеством экспертов в системах GPS, более двухсот человек из разных сфер, от сельского хозяйства до позиционирования морских буровых установок.

В результат исследований, ученые предполагают расходы в размере одного миллиарда долларов, за один день отключенного GPS. Они добавили, что оценка примерная и такие сбои возможны только при космическом воздействии или умышленном отключении систем глобального позиционирования.

GPS-технологии настолько плотно внедрились в жизнь современного человека, что многие крупные государства решили создать свои локальные или глобальные системы позиционирования. Россия создала такую систему. Глобальная навигационная спутниковая система, известная обществу как «ГЛОНАСС», одна из двух полностью функциональных систем в мире.