Просчёт Apple: Наушники AirPods 2 провалились в продаже

Покупатели все также берут первую модель беспроводных наушников, игнорируя новинку.

Похоже аналитики Apple в который раз показали свою некомпетентность. Просчёт сотрудников привел к тому, что беспроводные наушники AirPods 2 провалились в продаже.

Компания делала большую ставку на второе поколение популярных у пользователей наушников, но что-то пошло не так. Вместо ожидаемого роста продаж и увеличения доли на рынке компания не сдвинулась с места.

Пользователи не смогли поверить в маркетинговый ход и в большинстве своем остались на первой модели AirPods. Отчёты аналитической компании Counterpoint Research показывают, что доля «купертиновцев» на рынке все также равна 50%.

По данным аналитиков, первое поколение наушников покупается активнее второго. Виной тому идентичность устройств и незначительные различия. Из основных нововведений можно отметить только кейс для наушников с функцией беспроводной зарядки, который владельцы первых AirPods могут купить отдельно.

В Сети считают, что Apple необходимо было поработать над качеством звучания, а не добавлять возможность вызова голосового помощника Siri с помощью наушников. Новый звуковой процессор H1 не показал значительных улучшений, и покупатели предпочли сэкономить деньги, чтобы купить более дешевые первые AirPods.