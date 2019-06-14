Просчёт Apple: Наушники AirPods 2 провалились в продаже

Сегодня, 09:25 \\ Техно

Покупатели все также берут первую модель беспроводных наушников, игнорируя новинку.

Похоже аналитики Apple в который раз показали свою некомпетентность. Просчёт сотрудников привел к тому, что беспроводные наушники AirPods 2 провалились в продаже.

Компания делала большую ставку на второе поколение популярных у пользователей наушников, но что-то пошло не так. Вместо ожидаемого роста продаж и увеличения доли на рынке компания не сдвинулась с места.

Пользователи не смогли поверить в маркетинговый ход и в большинстве своем остались на первой модели AirPods. Отчёты аналитической компании Counterpoint Research показывают, что доля «купертиновцев» на рынке все также равна 50%.

По данным аналитиков, первое поколение наушников покупается активнее второго. Виной тому идентичность устройств и незначительные различия. Из основных нововведений можно отметить только кейс для наушников с функцией беспроводной зарядки, который владельцы первых AirPods могут купить отдельно.

В Сети считают, что Apple необходимо было поработать над качеством звучания, а не добавлять возможность вызова голосового помощника Siri с помощью наушников. Новый звуковой процессор H1 не показал значительных улучшений, и покупатели предпочли сэкономить деньги, чтобы купить более дешевые первые AirPods.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

 Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

 Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

 Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Огурец вместо таблеток. Врачи назвали пять причин употребления овощной культуры

Богатый набор витаминов и элементов, содержащийся в огурцах, делает его поистине...

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ