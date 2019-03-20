Шустрый и дерзкий: Xiaomi назвала Redmi K20 Pro самым быстрым телефоном в мире

Redmi K20 Pro составит конкуренцию OnePlus 7 Pro на международном рынке.

В социальных сетях становится популярным тизер Xiaomi, в котором компания назвала Redmi K20 Pro «самым быстрым телефоном в мире».

Смартфон уже появился в Китае одновременно с Redmi K20 в конце мая. Флагман обладает восьмиядерным процессором Snapdragon 855 SoC и 8 ГБ оперативной памяти. По мнению экспертов, Redmi K20 Pro является сильным конкурентом на международном рынке мобильных телефонов. Возможно, своими характеристиками гаджет «уничтожит» лидирующую позицию OnePlus 7 Pro.

Представители Xiaomi не сообщают точную дату появления флагмана в мире. Аналитики предполагают, что через месяц смартфон дебютирует в Индии.

Известно, что работу Redmi K20 Pro регулирует Android Pie с MIUI. Смартфон обладает тройной фронтальной камерой: основная камера — 48 Мп, датчик — 13 Мп, селфи-камера — 20 Мп. Особенностью гаджета является выдвижная камера.

Redmi K20 получил 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, NFC, порт USB Type-C и «стандартный» разъем для наушников 3,5 мм. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки.

Redmi K20 Pro обладет фирменной технологией графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, который повышает производительность чипа в играх.

Пользователи соцсетей с нетерпение ждут появления новинки в свободном доступе. «Шустрый и дерзкий» — именно так окрестили смартфон эксперты.

Известно, что ценовая полита Redmi K20 Pro начинается с 360 долларов.



