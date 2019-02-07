Xiaomi Mi 9T обошёл всех: Huawei P20 Lite и Samsung Galaxy M40 оказались хуже

Санкции США только подзадорили покупателей, ведь гаджеты стали удивлять ещё больше.

Несмотря на запрет США и его огромные вопросы к конфеденциальности данных, Huawei не прекратила выпуск смартфонов и вскоре запустит P20 Lite 2019, возрождение версии P20 Lite старого поколения P20. Аппарат будет принадлежать к среднему сегменту, и у него будет много конкурентов. Его наиболее важными противниками от лучших производителей Android-смартфонов, выпущенных в этом месяце, являются новая Galaxy M40 от Samsung, анонсированная несколько дней назад, и Xiaomi Mi 9T, которая является глобальной версией Redmi K20. Сравнение позволит вам выяснить, какой из этих конкурентных менеджеров среднего звена имеет наибольшее соотношение цены и качества в 2019 году.

Дизайн. В то время как Huawei P20 Lite 2019 и Samsung Galaxy M40 демонстрируют потрясающий перфорированный дисплей со встроенной фронтальной камерой, Xiaomi Mi 9T имеет дизайн всплывающей камеры. Xiaomi Mi 9T получил необычную заднюю часть стекла, а также считыватель отпечатков пальцев под дисплеем, который позволяет задней крышке быть «чище». Кроме того, моторизованный слайдер позволяет иметь узкие рамки и не иметь никаких отверстий или выемок на дисплее. Даже если говорить о дисплеях, Xiaomi Mi 9T занимает первое место в этом сравнении. В то время как Huawei P20 Lite 2019 и Samsung Galaxy M20 оснащены классической ЖК-панелью, Xiaomi Mi 9T имеет замечательный AMOLED-дисплей с глубоким оттенком черного и яркими цветами. Это даже HDR-совместимый, стандарт, который дополнительно улучшает его цветопередачу, особенно с мультимедийным контентом. И, в отличие от Samsung Galaxy M40 и Huawei P20 Lite 2019, он защищен прочным Gorilla Glass 5.

Спецификации и программное обеспечение. С аппаратной стороны это снова победа для Xiaomi Mi 9T. Под крышкой телефона потрясающий чипсет Qualcomm Snapdragon 730. Не самый лучший чипсет Qualcomm, так как это устройство просто среднего класса, но оно демонстрирует самую невероятную SoC Qualcomm в секторе средних частот с лучшим GPU идентичного уровня. Сразу за ним стоит Samsung Galaxy M40 с Snapdragon 675, который более или менее находится на том же уровне, что и Snapdragon 710 (худший графический процессор, лучший процессор). Huawei P20 Lite 2019 по-прежнему поставляется со старым чипсетом Kirin 710 (сравнимым с Snapdragon 660). Все они поставляются с Android 9 Pie из коробки и настраиваемым пользовательским интерфейсом. Ещё рано говорить, что Huawei P20 Lite и Samsung Galaxy M40 оказались хуже, а Xiaomi Mi 9T обошёл всех, поэтому важно оценить все параметры. Камера. Блогеры протестировали камеру Xiaomi Mi 9T и обнаружили, что она потрясающая без преувеличения. На бумаге это намного лучше, чем в отделениях для камер как у Galaxy M40, так и у Huawei P20 Lite 2019, несмотря на то, что в последнем установлены четыре камеры. Xiaomi Mi 9T имеет настройку, аналогичную «ванильной» Mi 9, с основным сенсором Sony с разрешением 48 Мп, широкоугольным объективом с разрешением 13 Мп и телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом.

Аккумулятор. Благодаря своим большим батареям емкостью 4000 мАч Huawei P20 Lite 2019 и Xiaomi Mi 9T, скорее всего, обеспечат более длительное время автономной работы, чем Galaxy M40.

Цены на эти телефоны строго зависят от рынков. Samsung Galaxy M40 стоит от 260 евро / 292 евро, Huawei P20 Lite 2019 - 280 евро / 315 долларов, а Xiaomi Mi 9T стоит 300 евро / 337 долларов. В целом, эксперты настаивают на выборе именно Xiaomi, чтобы за своии деньги получить максимум.



