Продажи как у Xiaomi? Использование Huawei новой ОС удешевит смартфоны

Недорогая ОС Sailfish используется на «бюджетниках», что поможет Huawei вернуть часть рынка.

Санкции США в отношении китайской компании Huawei значительно осложнили положение последней на рынке технологий. Все именитые бренды отказались от сотрудничества с компанией, что заставило ее взглянуть на менее популярных представителей рынка.

Huawei подготавливает Hongmeng — ОС собственного производства. Однако, по данным ряда аналитиков, компания может столкнуться с трудностями распространения устройств на ее базе.

Стало известно, что представители Huawei задумались об использовании ОС Sailfish на своих смартфонах. Одной из наиболее удачных сборок на ее базе является российская операционная система «Аврора».

Sailfish разработана компанией Jolla, состоящей из бывших сотрудников Nokia. За ядро взят дистрибутив Linux. Данная ОС не пользуется большим спросом и популярностью пользователей, но обладает высокими показателями безопасности и конфиденциальности.

На сегодняшний день Sailfish поставляется на ряд бюджетников. По мнению отдельных аналитиков, использование Huawei новой ОС удешевит смартфоны. Sailfish позволит китайской компании показать рынку что-то новое, не завышая при этом ценник. Такое нововведение может помочь Huawei запустить массовые продажи как у Xiaomi.

В компании заявляют о том, что уже тестируют «Аврору» на ряде устройств. Остается неясным перейдет ли Huawei на данную ОС, или это так и останется одним из запасных вариантов.