Стали известны города, в которых появятся сети 5G

Сегодня, 09:42 \\ Техно

Первыми воспользоваться сетями нового поколения смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

 

15 июня во время встречи на VI российско-китайском ЭКСПО, который проходит сейчас в Харбине, Максим Акимов рассказал, что все вопросы по запуску сетей пятого поколения будут решены до 2021 года.

По словам вице-премьера, прежде всего, нужно определиться с частотами и частотными диапазонами для сетей 5G. Затем проработать конфигурацию рынка и определить, кого привлечь для строительства и поставки оборудования. Акимов сказал, что приоритет будет у российских компаний.

5G – это новое поколение сетей мобильной связи. Технология отличается от предыдущих отличным качеством и значительно более высокой скоростью передачи данных – до 1 Гб/с.

Вице-премьер назвал города, в которых первыми появятся сети пятого поколения: Москва, Санкт-Петербург и Казань.

«Спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений», – рассказал Акимов.

К 2024 году сети 5G планируют развернуть во всех крупных городах с населением более миллиона человек. Также в рамках реализации программы «Цифровая экономика», доступ к широкополосному интернету со скоростью 100 Мбит/с появится у 97% домохозяйств страны.

Ранее стало известно, что у пользователей могут возникнуть проблемы с выбором смартфонов, в которых есть поддержка сетей пятого поколения.

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