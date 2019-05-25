Сэкономить 10000 рублей на iPhone 8: На AliExpress по деталям собрали популярный смартфон

Сегодня, 11:07 \\ Техно

50% суммы займёт материнская плата, также нужно купить корпус, экран и камеру. Устройства-подделки работают не хуже оригинала. 

Сегодня многие отдали своё предпочтение устройствам Apple, находя их качественными. Но компания требует приличные деньги даже за старые свои устройства, и не каждый хочет так сильно тратиться. Теперь эксперты рассказали, как сэкономить 10000 рублей на iPhone 8. Для этого нужны желание обхитрить Apple и небольшая практичность.

На AliExpress по деталям собрали популярный смартфон: в интернет-магазине можно купить экран, камеру и корпус. Правда, копию материнской платы купить не получится — необходимо приобрести оригинал. Её стоимость составит 50% от общей суммы. В КНР деталь снимается со старых iPhone, затем на устройства ставится iOS. Отличие копий от оригинала никак не скажется на работе устройства.

Стоит отметить, что это не первый iPhone, который умельцы собирают самостоятельно. Устройства-подделки работают не хуже оригинала, и тут возникает вопрос: а не останется ли Apple без покупателей? Если так дальше пойдёт, то дорогостоящие смартфоны американской компании окажутся без внимания. 

Эксперты отмечают, что представители Apple знают: их смартфоны собирают «за спиной». Правда, пока ничего не предпринимают. Теперь у компании не только официальные, но и «подпольные» конкуренты. Велика вероятность, что в дальнейшем она начнёт делать защиту, но пока до этого не дошло. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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