Pixel 4 порвет iPhone 11: Аналитики назвали причину будущего успеха Google

Сегодня, 08:32 \\ Техно

Эксперты считают дату выхода Pixel 4 началом конца Apple.

Компания Apple вот уже много лет крепко держится на пьедестале рынка мобильных устройств. Большинство отстающих компаний, в попытках догнать лидера, заимствуют у него те или иные особенности. Но ситуация с новым Pixel 4 говорит нам, что компания Google всерьез настроена куда серьезней.

О таких намерениях аналитики начали говорить именно после показа дизайна следующего флагмана от Google. Слитый дизайн Pixel 4 невероятно странным образом похож на внешний вид грядущего iPhone 11. В первую очередь, эксперты обратили внимание, что у обоих телефонов будет квадратное оформление участка для камеры. Во-вторых, в Pixel 4 решили сделать акцент на более элитарном, новаторском и современном дизайне, максимально приблизившись к Apple. С задней стороны корпуса планируется убрать сенсор отпечатков пальцев, оставив там только камеры, логотип и идеально качественное стекло.

Идя на такое серьезное преобразование формафактора будущего смартфона, компания Google фактически занимает место прямо возле лидера рынка, а чтобы его сместить потребуется уже дело техники, заявляют эксперты. А с техникой у смартфонов от Google всегда было все хорошо. Телефоны линейки Pixel считаются лучшими в плане съемки фото и видео, а сенсорам их камер нет равных. Помимо этого, данные телефоны значительно превосходят всех по скорость и плавности работы интерфейса, борясь лишь с iPhone.

Аналитики объясняют причину будущего успеха Google двумя факторами, которые компания собирается использовать: первое - делается внешне похожий на iPhone дизайн, чтобы подчеркнуть элитарность и стиль, как у конкурента; второе – показать людям, что телефоны от Google технологичнее, техничнее и просто дешевле.

«Я уверен, что с новым Pixel 4 Google вырвется в лидеры и порвет Apple. У них для этого были технологии, а теперь будет еще и стильный дизайн. Apple придется прыгнуть выше головы, чтобы удержать позицию», - комментируют эксперты.

Дата выхода, как и стоимость обоих устройств, пока не назвали. Но уже сейчас все уверены, что наблюдать за данным противостоянием будет невероятно интересно.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Доброверов
Главное за неделю

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

 Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель...

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ