Pixel 4 порвет iPhone 11: Аналитики назвали причину будущего успеха Google

Эксперты считают дату выхода Pixel 4 началом конца Apple.

Компания Apple вот уже много лет крепко держится на пьедестале рынка мобильных устройств. Большинство отстающих компаний, в попытках догнать лидера, заимствуют у него те или иные особенности. Но ситуация с новым Pixel 4 говорит нам, что компания Google всерьез настроена куда серьезней.

О таких намерениях аналитики начали говорить именно после показа дизайна следующего флагмана от Google. Слитый дизайн Pixel 4 невероятно странным образом похож на внешний вид грядущего iPhone 11. В первую очередь, эксперты обратили внимание, что у обоих телефонов будет квадратное оформление участка для камеры. Во-вторых, в Pixel 4 решили сделать акцент на более элитарном, новаторском и современном дизайне, максимально приблизившись к Apple. С задней стороны корпуса планируется убрать сенсор отпечатков пальцев, оставив там только камеры, логотип и идеально качественное стекло.

Идя на такое серьезное преобразование формафактора будущего смартфона, компания Google фактически занимает место прямо возле лидера рынка, а чтобы его сместить потребуется уже дело техники, заявляют эксперты. А с техникой у смартфонов от Google всегда было все хорошо. Телефоны линейки Pixel считаются лучшими в плане съемки фото и видео, а сенсорам их камер нет равных. Помимо этого, данные телефоны значительно превосходят всех по скорость и плавности работы интерфейса, борясь лишь с iPhone.

Аналитики объясняют причину будущего успеха Google двумя факторами, которые компания собирается использовать: первое - делается внешне похожий на iPhone дизайн, чтобы подчеркнуть элитарность и стиль, как у конкурента; второе – показать людям, что телефоны от Google технологичнее, техничнее и просто дешевле.

«Я уверен, что с новым Pixel 4 Google вырвется в лидеры и порвет Apple. У них для этого были технологии, а теперь будет еще и стильный дизайн. Apple придется прыгнуть выше головы, чтобы удержать позицию», - комментируют эксперты.

Дата выхода, как и стоимость обоих устройств, пока не назвали. Но уже сейчас все уверены, что наблюдать за данным противостоянием будет невероятно интересно.