В Москве произошёл масштабный сбой работы GPS

Москвичи снова не довольны работой сервисов геолокации в центре города.

Проблема с неверным распознаванием местонахождения в центре Москвы не нова. Проявляться она начала еще с 2016 года. Тогда известный блогер Григорий Бакунов опубликовал свои исследования по данному вопросу. Он предположил, что причиной масштабного сбоя систем геолокации мог стать «спуфинг (подмена) GPS» вблизи Кремля. В правительстве заявили, что не имеют понятия о чем идет речь. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что лично знаком с подобной проблемой. Причину сбоя тогда так и не выяснили, приложения использующие данные спутников GPS показывали расположение в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Тогда представители «Яндекса» решили проблему в своих сервисах, в случае резкого изменения местоположения оно возвращалось к исходной точке. На этот раз сбой указывает другое местоположение. Пользователи которые находятся не далеко от Кремля, в качестве местонахождения видят на своих устройствах аэропорт Шереметьево. С проблемами сталкивались пользователи карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга.