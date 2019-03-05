Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.

Цифровая фотография, вкупе с инструментами для изменения снимков, отправила в историю понятие «фотофакт». Любое изображение может быть отредактировано достаточно, чтобы ввести в заблуждение. Одним из таких инструментов является Adobe Photoshop — самый распространенный графический редактор. Но Adobe решили занять противоположную сторону, разработав механизм распознавания редактуры.

Эксперты компании в сотрудничестве с учеными Университета в Беркли создали искусственный интеллект, позволяющий распознать редактуру портретов. Как сообщается, в тестах Adobe алгоритм распознал 99% отредактированных снимков. В то же время, добровольцы определили лишь половину отретушированных фотографий.

Исследование инициировали для проверки работы инструмента Photoshop Liquify, позволяющего откорректировать форму лица и сменить его выражение. Особенность сервиса заключается в тонких изменениях, которые сложно рассмотреть, не увидев оригинала.

Специалист компании Adobe Ричард Чжан подчеркнул, что новый алгоритм является первым в своём роде. В перспективе ИИ сможет отменять редактуру, демонстрируя первоначальное изображение. Так что звёздам не удастся скрыть обман. Пока алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки в лабораторных условиях. Не исключено, что уже в этом году «честный» искусственный интеллект попадет в открытый доступ.