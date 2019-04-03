Убийцы AirPods. Беспроводные наушники от Huawei поразили качеством «за копейки»

За вдвое меньшую сумму покупатель получает те же возможности, что и с AirPods.

Мода на беспроводные наушники начала набирать обороты после выхода первых AirPods от Apple. С тех пор большинство компаний пытается ухватиться за новый тренд, придумывая свои версии Bluetooth – наушников. В недавнем времени отличилась компания Huawei, которая представила свои наушники Huawei FeeBuds Lite за 7 000 рублей. Данная новинка поразила пользователей своим качеством.

За такие «копейки» по сравнению со своим визави, китайская компания предоставляет те же функции. Покупатель получает такой же белый кейс, который выполняет функции подзарядки. Кейс оснащен индикаторами и кнопкой для настройки, которая позволяет настраивать наушники через смартфон или сбросить настройки до заводских.

Huawei FeeBuds Lite имеют хороший звук с ярковыраженными низкими частотами. Управление происходит прикосновениями пальцев по наушникам: два касания по правому – пауза/проигрывание; два касания по левому – включение голосового помощника для регулирования громкости и переключения трека. Данная модель управления реализована и в AirPods. Зарядки кейса хватает, чтобы зарядить наушники 2.5 раза. А сами наушники выдерживают до 12 часов непрерывной работы. Помимо этого, Huawei FeeBuds Lite поставляются еще и в черном цвете. Единственным недостатком у данных наушников является эргономика, которая подойдет не к каждому уху.

Набор характеристик полностью повторяет AirPods, но пользователю предлагается заплатить значительно меньше – всего 7 000 рублей. Для наушников такого качества данная цена является приемлемой. Те покупатели, которые хотели испробовать новый опыт владения беспроводными наушниками, но купить продукты от Apple им было не по карману, с большой долей вероятности присмотрятся к китайской новинке. Можно сказать, что в своем ценовом сегменте эти наушники – настоящие убийцы AirPods.