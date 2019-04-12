Как по маслу: Плавность работы OnePlus 7 Pro завораживает пользователей

За четкую работу смартфона отвечает частота экрана в 90 Гц и грамотная оптимизация системы, считает эксперт.

Опыт использования мобильных телефонов в 2019 году примерно одинаков на любых аппаратах. Если еще 10 лет назад у пользователей стоял вопрос о быстроте работы интерфейса или приложений, то теперь эта проблема кажется решенной полностью и здесь уже ничем не удивить. Но у смартфона OnePlus 7 Pro это удалось: телефон буквально завораживает пользователей плавностью своей работы.

Смартфон вышел на рынок не так давно, но у его владельцев уже сложился некоторый опыт использования. Телефон действительно показал себя очень быстрым, как и говорилось в обзорах, но сейчас это не главное преимущество, ведь на первое место пользователи поставили именно плавность работы.

«Телефон работает как по маслу. Приятно даже просто открывать и закрывать приложения. А возвращаясь на другие девайсы, кажется, что они ужасно зависают», - рассказывает владелец OnePlus 7 Pro.

За такую плавность смартфона отвечает его частота экрана в 90 Гц и грамотная оптимизация системы. Данный показатель частоты является довольно новым на рынке, а производители сейчас только присматриваются к нему. Китайская компания OnePlus решила начать первой и у нее, похоже, получилось. Телефон сейчас стоит порядка 60 000 рублей, но удовольствие от использования дает ощущение, что деньги не были потрачены зря. Именно такой эффект был и у смартфонов от Apple, когда их плавные и быстрые девайсы вышли на рынок и навсегда влюбили в себя пользователей.