Приложение дважды убирали из AppStore. Программа успела «понаблюдать» за пользователями — включая 4300 подростков.

В начале года из AppStore было удалено приложение Onavo. Разработку компании Facebook позиционировали как VPN-сервис, который обеспечивал безопасность в сети. Но реальность оказалась иной — приложение собирало личные данные пользователей, которые Facebook применял без соответствующего уведомления. Сегодня выяснилось, что 187 тысяч владельцев iPhone стали жертвами шпионажа от Facebook.

Так, американский сенатор Ричард Блюменталь попросил компанию Марка Цукерберга озвучить количество людей, пострадавших от Onavo. Всего 31 тысяча пользователей из США невольно «поделились» своими данными, еще 156 тысяч пользователей были зарегистрированы в Индии. Более того, в это число входит 4,3 тысячи несовершеннолетних.

Напомним, после февральского скандала стало известно, что Facebook собирали информацию о посещенных страницах, используемых приложениях и местоположении. Данные использовались для усовершенствования рекламных алгоритмов социальной сети. Что примечательно, информация о шпионаже была скрыта в пользовательском соглашении под ссылкой «узнать больше». После этого приложение «попросили» из AppStore.

Но в Facebook решили не сдаваться — приложение переименовали в Facebook Research, оставив прежний принцип работы. Программу подключили к системе Apple TestFlight, которая позволяет разработчикам нанимать бета-тестеров за символическую оплату. Нюанс заключается в том, что в этом режиме пользователь устанавливал сертификат разработчика, что предоставляло неограниченный доступ к смартфону.

После публикации на портале TechCrunch, компания Apple лишила Facebook сертификата разработчика, а вскоре Facebook Research и вовсе закрыли — якобы, по причине завершения исследований.