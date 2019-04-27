Mail.ru Group совместно с «Ростелекомом» планируют создать «Цифровое образование»

Сегодня, 09:07 \\ Техно

Компании подписали соглашение о работе над совместным предприятием по созданию цифровых продуктов для сферы школьного образования.

 

Предприятие получит название ООО «Цифровое образование». Mail.ru Group и «Ростелеком» намерены модернизировать процессы обучения в школах: создать коммуникационные сервисы, электронные дневники и улучшить образовательные платформы. Компании будут иметь равные доли в предприятии.

Если проект станет успешным, «Цифровое образование» сможет заняться модернизацией дошкольного и профессионального образования.

Ранее «Ростелеком», Cisco и НИУ «Высшая школа экономики» начали сотрудничество над реализацией совместных проектов в рамках программы с таким же названием. Цель программы – цифровизация процессов обучения и подготовка высококвалифицированных специалистов, которые после окончания учебных заведений смогут работать в телекоммуникационной отрасли.

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