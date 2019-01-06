Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows 10 и боятся, что ПК придётся отправлять на свалку.

Многие отмечают серьёзные сбои в работе системы после установления обновления. Один из юзеров указал, что скачал обновление, перезагрузил компьютер, но в результате оказалось, что оно полностью парализует компьютеры. Обновление произошло только до 93%, а после обнулилось, начав перезапуск. При этом восстановление системы не работает.

Похожую проблему отмечают и другие пользователи в интернете. По их словам, при попытке использовать жёсткий диск на другом устройстве, но всё остаётся по-прежнему.

Примечательно, что Windows 10 уже не в первый раз разочаровывает юзеров. Последние несколько новшеств компании не только ухудшает работу компьютеров. Жёсткие диски ломаются после обновления массово. Ранее поступали возмущения не только поломках в HDD, но и относительно SSD-дисков. Пользователи утверждают, что после обновления и перезагрузки SSD-диски перестают работать. В настройках исправить ситуацию не удалось: ПК не видит диск, а сам он значится как поломанный.

Сначала были предположения, что проблема совсем не в Windows 10, поскольку SSD-диски могут выходить из строя самостоятельно. Но после многочисленных подобных случаев и сейчас, когда пришла очередь жёстких дисков, у юзеров всё больше сомнений в надёжности операционной системы. Жёсткие диски выходят из строя, а компания пока не комментирует сложившуюся ситуацию.