Facebook планирует платить пользователям приложения Study

Приложение для изучения рынка будет обрабатывать информацию о предпочтениях пользователей и поможет американской компании улучшить свои продукты.

Study будет анализировать, какие приложения использует человек, сколько времени на них тратит. Анонс появился на сайте компании Facebook.

«Сегодня мы запускаем приложение для изучения рынка Study. Каждый, кто использует программу, получит вознаграждение за участие в исследовании», – говорится в сообщении.

Сколько компания планирует платить пользователям неизвестно. Отдельно отмечено, что приложение не будет собирать никаких конфиденциальных данных.

Первыми опробовать Study смогут жители США и Индии. В ближайшее время к исследованиям планируют подключить все страны. Установить программу можно будет через Google Play.

Недавно «Левада-центр» провел опрос среди россиян и выяснил, что большинство из них проводят в мессенджерах и социальных сетях не больше часа в день. Самой популярной соцсетью признали «ВКонтакте». Facebook оказался на четвертом месте, его используют всего 20% опрошенных.