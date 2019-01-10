Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать сторонние приложения не потребуется.

Реклама – двигатель прогресса. С этим утверждением мы не соглашаемся, когда пытаемся зайти на свои любимые сайты со смартфона. В некоторых случаях, рекламных баннеров слишком много, что затрудняет навигацию по странице. Для того чтобы исправить проблему, разработчики создали приложения для блокировки рекламы. Сегодня существует более выгодная пропозиция – сразу установить браузер со встроенным блокировщиком. Специалистами названы ТОП-5 браузеров для пользователей iPhone, которым надоели баннеры.

Все перечисленные ниже браузеры с интегрированной блокировкой рекламы имеются в свободном доступе в App Store. Лидером в этом сегменте эксперты назвали браузер Mozilla Firefox. Он способен блокировать трекеры и рекламу, имеет встроенный менеджер загрузок, поддерживает ночной режим и легко синхронизируется с ПК. Далее идёт браузер Microsoft Edge. Кроме перечисленных функций Mozilla Firefox, этот браузер позволяет выбрать сайты, на которых реклама будет показана в качестве исключения, а также имеет хороший встроенный переводчик. Microsoft Edge будет удобен для тех, кто использует ОС Windows на компьютере из-за синхронизации. Браузер Brave рекомендован тем, кто очень боится слежки за собой. Opera Touch отлично подготовлен для работы одной рукой. Он блокирует даже надоедливые сообщения про cookie. К сожалению, данный браузер не имеет менеджера паролей, что не очень удобно. Последний браузер в ТОП-5 DuckDuckGo не нашёл поддержки у российских пользователей iPhone. У него почти полностью отсутствует синхронизация, и нет менеджера паролей. Установив любой из этих браузеров в свой смартфон, вы сможете избавиться от раздражающей рекламы.