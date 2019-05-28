Первый, но не последний: 1 млн смартфонов Huawei с фирменной ОС уже выпущен

Сегодня, 09:07 \\ Техно

Тестовые образцы совместимы с Android приложениями и защищены по новым стандартам.

Несмотря на все санкции, компания Huawei продолжает работу ударными темпами. По данным брокерской компании Rosenblatt Securities, 1 млн смартфонов Huawei с фирменной ОС уже выпущен.

По данным агентства — это устройства Mate 30 и Mate 30 Pro. Первый, но не последний миллион устройств будет использован для тестирования. В продаже смартфоны появятся в сентябре 2019 года. Сообщается, что у устройств будет совместимость с Android приложениями, а значит больших проблем у пользователей не будет. Ранее сообщалось, что компания Facebook запретила Huawei использовать ее приложения на своей платформе.

Согласно имеющейся информации, ОС HongMeng будет иметь расширенные функции безопасности и защиты персональных данных. Данную систему можно будет установить не только на смартфоны, но и на планшеты, компьютеры, навигаторы, телевизоры и прочие умные устройства.

Huawei попала в «чёрный список» США, после чего от сотрудничества с брендом отказались все ведущие производители программного обеспечения и «железа». Однако, компания была готова к такому сценарию развития и уже вела разработку собственной операционной системы. Huawei уже подала заявки на регистрацию товарного знака HongMeng во все организации занимающиеся интеллектуальной собственностью.

Ранее, в рамках ПМЭФ, исполнительный директор Huawei провел встречу с Министром цифрового развития и связи РФ, где они обсудили возможность внедрения на свои смартфоны русской ОС «Аврора».

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Автор - Олег Некрасов
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