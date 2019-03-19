Выплывает или утонет? HTC делает попытки остаться на рынке смартфонов

Сегодня, 22:18 \\ Техно

Несколько лет назад эта фирма занимала топовые позиции, а сейчас о ней вспоминают крайне редко.

Компания HTC по-прежнему производит смартфоны, но уже не вызывает такого интереса у пользователей и экспертов. Сейчас на слуху совершенно другие производители, такие как Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и прочие. На данный момент компания HTC делает попытки остаться на рынке смартфонов. Фирма анонсировала парочку новых гаджетов. Речь идёт о смартфонах HTC U19e и Desire 19+. Первую модель признали более интересной. Она готова бросить вызов смартфону среднего класса Google Pixel 3a, который пользуется большой популярностью. Устройство получило экран размером 6 дюймов. Датчик отпечатков пальцев располагается на задней панели вместе с камерой с двумя объективами.

Модель получила процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего хранилища. Встроенную память можно расширить за счет microSD. Двойная камера состоит из датчиков на 20 и 12 МП. HTC U19e выпустили с аккумулятором на 3930 мАч. Гаджет попал в продажу исключительно в Тайване. Приобрести новинку можно за 475 долларов США.

Второй смартфон, с помощью которого компания HTC пытается удержаться на рынке – Desire 19+. Девайс отличается тройной камерой на 13, 8 и 5 МП. Устройство оснащено процессором MediaTek Helio P35, ОЗУ объемом 3-4 ГБ, экраном размером 6,2 дюйма. Девайс продается в Тайване по цене 280 долларов.

Компания HTC в настоящее время переживает не лучшие времена. Всего пять лет назад об этом производителе говорили пользователи и эксперты, о ней писали ведущие СМИ, ее новинки обсуждали в обществе. Сейчас ситуация изменилась коренным образом. Фирму практически не упоминают в передовых изданиях, о ее продукции можно услышать лишь изредка. HTC пытается реабилитироваться в глазах юзеров, а выплывет или утонет компания будет зависеть от качества выпускаемых смартфонов и их стоимости.

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Автор - Николай Самойлов
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