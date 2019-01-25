Лучший друг Google Stadia? Opera GX полезен не только для геймеров
Браузер следит за объёмом занятой памяти и даёт доступ к развлекательным фичам, не обременяя юзера платой за пользование.
Opera сообщает о запуске «игрового браузера», который обещает стать отличным помощником геймеров. Разработчики сделали ставку не для оптимизации возможности игры на «слабом» ноутбуке или ПК, а решились сделать браузер будущего, который станет яркой демонстрацией новых ориентиров Opera, как считают некоторые эксперты.
Центральная функция браузера Opera GX - это панель управления GX, которая позволяет пользователям определять, сколько мощности ЦП и ОЗУ системы выделено для браузера. Идея заключается в том, что геймеры могут, например, стримить из браузера с Twitch во время игры, не замедляя работу компьютера.
Очень важный момент - интеграция с Twitch, позволяющая пользователям входить в сервис непосредственно с боковой панели браузера Opera. Twitch - это самый популярный интернет-сервис для живой трансляции игр.
Поэтому, геймерам будет удобно, открывая боковую панель, виидеть стримы и видео. Они также будут получать уведомления, когда стримеры, на которых они подписаны, выходят в эфир. Однако, несмотря на спецификацию и цель «игрового браузера», Opera GX полезен не только для геймеров. Опция безлимитного VPN часто используется не только в играх, ведь эта фича уже стала панацеей в некоторых странах. Существуют различные другие фишки, среди которых звуки и анимация, «вдохновленные игровыми консолями» и другие настраиваемые функции дизайна.
Аналитики говорят, что в скором времени Opera GX получит статус «лучший друг Google Stadia», поскольку его востребованность среди пользователей вырастет до максимальных отметок.