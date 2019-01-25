Лучший друг Google Stadia? Opera GX полезен не только для геймеров

Браузер следит за объёмом занятой памяти и даёт доступ к развлекательным фичам, не обременяя юзера платой за пользование.

Opera сообщает о запуске «игрового браузера», который обещает стать отличным помощником геймеров. Разработчики сделали ставку не для оптимизации возможности игры на «слабом» ноутбуке или ПК, а решились сделать браузер будущего, который станет яркой демонстрацией новых ориентиров Opera, как считают некоторые эксперты.

Центральная функция браузера Opera GX - это панель управления GX, которая позволяет пользователям определять, сколько мощности ЦП и ОЗУ системы выделено для браузера. Идея заключается в том, что геймеры могут, например, стримить из браузера с Twitch во время игры, не замедляя работу компьютера.

«Запуск игры может потребовать больших усилий от вашей машины. Тем более, если вы играете в потоковом режиме во время игры», - говорит Кочемба в выпуске, связанном с сегодняшним анонсом E3. «До появления Opera GX геймеры часто закрывали свои браузеры, чтобы не замедлять игровой процесс. Мы придумали функцию управления GX, чтобы сделать игры более плавными, не требуя от геймеров компромисса с тем, что они делают в Интернете».

Очень важный момент - интеграция с Twitch, позволяющая пользователям входить в сервис непосредственно с боковой панели браузера Opera. Twitch - это самый популярный интернет-сервис для живой трансляции игр.

Поэтому, геймерам будет удобно, открывая боковую панель, виидеть стримы и видео. Они также будут получать уведомления, когда стримеры, на которых они подписаны, выходят в эфир. Однако, несмотря на спецификацию и цель «игрового браузера», Opera GX полезен не только для геймеров. Опция безлимитного VPN часто используется не только в играх, ведь эта фича уже стала панацеей в некоторых странах. Существуют различные другие фишки, среди которых звуки и анимация, «вдохновленные игровыми консолями» и другие настраиваемые функции дизайна.

Аналитики говорят, что в скором времени Opera GX получит статус «лучший друг Google Stadia», поскольку его востребованность среди пользователей вырастет до максимальных отметок.