Назад в 70-е? Fujifilm анонсировала выпуск усовершенствованной чёрно-белой плёнки

Neopan 100 ACROS II оценят по достоинству как профессионалы, так и любители «чб».

Более года назад компания Fujifilm прекратила выпуск своей монохромной плёнки ACROS 100. Прислушавшись к фанатам, Fujifilm анонсировала выпуск усовершенствованной чёрно-белой плёнки Neopan 100 ACROS II. На прилавках Японии плёнка появится осенью 2019 года. Изучив спрос на нее, компания решит в каких объёмах поставлять на мировой рынок. Цена на плёнку еще не озвучена.

Acros — это знаковый бренд, который Fujifilm также использует для моделирования монохромной пленки в своих цифровых камерах серии X. Neopan 100 Acros II будет доступен в форматах 35 и 120 мм. Fujifilm заявляет, что новая технология Super Fine-Σ дает плёнке более мелкое зерно и резкость, в отличии от оригинального Neopan 100 Acros. Достигнуто это будет за счет значения ISO 100. По заявления компании, снимки, создаваемые по этой технологии, будут самыми резкими и чёткими в мире.

Данная новость примечательна тем, что энтузиасты ожидают от таких компаний только плохие новости. Fujifilm является одним из немногих производителей плёнки. Фотографы отреагировали на эту новость положительно и отметили, что такая технология сможет перенести их фотоработы «назад в 70-е».