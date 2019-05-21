Huawei может заменить операционную систему Android на «Аврору»

Такие предположения возникли после появления информации о переговорах главного исполнительного директора китайской корпорации Го Пина и министра цифрового развития и связи РФ Константина Носкова во время ПМЭФ.

«Аврора» - это операционная система (ОС), разработкой которой занимается «Ростелеком». В ее основу легла финская ОС Sailfish. Система базируется на ядре Linux.

В телекоммуникационной компании информацию не подтвердили. Пресс-служба рассказала, что пока «Ростелекому» предложений о работе с Huawei не поступало. Однако компания готова сотрудничать с «производителями любых решений».

Пока неизвестно, действительно ли Huawei рассматривает ОС «Аврора» как альтернативу Android, поскольку официальных комментариев от сторон не поступало.

К тому же есть информация, что китайский производитель разрабатывает свою Hongmeng OS, для смартфонов и ПК. Возможно, Huawei решит сделать новую ОС на базе Android, поскольку система является платформой с открытым кодом, которым можно свободно пользоваться.

Думать, чем заменить Android компании Huawei пришлось после того, как 16 мая правительство США внесло ее в «черный список». С китайским производителем отказались работать Google, Microsoft и ARM. На днях к списку примкнул Facebook.