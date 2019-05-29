Экономия в 22 000 рублей! В МТС при покупке смартфона Huawei P30 Pro дарят P30 Litе

И без того «сладкий» ценник дополняется кэшбэком в 10 000 рублей.

Любители «халявы» могут испытать восторг от новой акции сети интернет-магазинов МТС. Популярная сеть электроники решила поощрить пользователей, ведь при покупке смартфона Huawei P30 Pro дарят Huawei P30 Litе. Акция невиданной щедрости продлится вплоть до 7 июля. При покупке флагманской версии P30 Pro (8/256 Гб) с ценником в 69 990 рублей в подарок дадут облегчённый P30 Litе за 21 999 рублей. Экономия в 22 000 рублей дополняется 10 000 рублей кэшбэка, возвращающимися на карту.

Аналитики разошлись во мнении и считают, что причин начала такой акции может быть несколько.

Позитивный вариант заключается в поддержке Huawei российский рынком и попыткой укрепить продажи фирмы. Компания попала в «чёрный список» США, после чего от сотрудничества с ней отказались ведущие производители электроники и софта. В поддержку теории сотрудничества служит информация с ПМЭФ, в ходе которого Huawei обсуждали вариант внедрения российской операционной сети «Авроры» на свои новые устройства.

Однако, большая часть аналитиков склонна считать, что МТС просто сбрасывает «неликвид». Несмотря на хорошее качество смартфонов и высокие оценки во всех рейтингах, спрос на продукцию Huawei начинает падать. Пользователи не готовы покупать «кота в мешке», что и приводит к таким большим скидкам.