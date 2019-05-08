Аndroid на свалку? Сотни приложений Google Play могут взломать смартфон

Вредоносная программа принудительно отображает рекламу и воспроизводит видеофайлы.

Android является одной из самой востребованной операционной системой в мире: более 2 млрд устройств в месяц работают под управлением мобильной ОС Google. В последнее время пользователи этой платформы получают предупреждения о программах из Google Play Store, которые могут взломать смартфон.

По словам экспертов, в системе Android уже не первый раз фиксируют нарушение безопасности. Аналитики сообщили, что последние приложения в Google Play были заражены вредоносными вирусами. На данный момент более 440 млн устройств попали под влияние злоумышленников. Владельцы Android выставляют информацию в социальные сети о приложениях, которые несут угрозу для смартфона.

Эксперты по безопасности в Lookout обнаружили сотни заражённых приложений (более 238), которые были размещены в магазине Google Play. Специалисты говорят о непригодности платформы для использования и предлагают отправить ОС на свалку.

По предварительным данным, вирусные приложения были загружены рекламным программным обеспечением BeiTaPlugin. Вредоносная программа принудительно отображает рекламу на экране блокировки пользователя Android, а также самостоятельно воспроизводит видео- и аудиорекламу, даже во время спящего режима.

Представители Lookout сообщили о вредоносной функциональности Google, что стало причиной удаления BeiTaPlugin из всех уязвимых приложений в магазине Play.

Разработчики Android сразу отреагировали на заявления пользователей. Все уязвимые приложения с 23 мая 2019 года были либо удалены из Play Store, либо обновлены до версий без вредоносных программ.