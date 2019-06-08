Договорились: В Белом доме хотят отсрочить санкции против Huawei

Запрет могут перенести на 2021 год. Это время, необходимое для перехода на альтернативную продукцию.

Президент США подписал скандальный закон «О национальной обороне», который, среди прочего, подразумевал запрет на использование техники Huawei. Официальная причина — связь IT-гиганта с китайским правительством и военными. Пока запрет вредит Huawei — в августе компанию лишат лицензий на SD-карты, систему Android и американские процессоры.

По мнению конгрессмена Рассела Воута, этот запрет также навредит американским гражданам и бизнесу. Глава департамента Белого дома по управлению и бюджету считает, что многие предприятия, составляющие крупную долю налогового бюджета, используют технику Huawei — сетевое оборудование, коммуникационные системы. Воут считает, что переход на новые компоненты принесет американскому бизнесу убытки, что скажется на поступлениях в бюджет.

Конгрессмен отправил письмо вице-президенту Майклу-Пенсу, в котором он изложил свое видение проблемы. Пока неизвестно о чем договорились американские политики. Тот факт, что в Белом доме хотят отсрочить санкции против Huawei, говорит о вероятности смягчения двухсторонних отношений.

Напомним, сегодня раскрыли характеристики смартфона Huawei Nova 5i. В отличие от предшественников, устройство лишили слота для карт памяти. По мнению экспертов, это вызвало исключение Huawei из SD Association.